'Porcoembu': Palmeiras joga finais da base com entrada gratuita

O estádio do Pacaembu será 100% “Porcoembu” no feriado de Consciência Negra nesta quarta-feira. Com entrada gratuita e torcida única do nos clássicos, as equipes sub-15, sub-17 e sub-20 do Palmeiras disputam as finais do Campeonato Paulista ao longo de todo o dia no estádio. A entrada será realizada pelo Portão Principal.

O sub-15 abre a rodada de decisões com o jogo de volta da final contra o Santos, às 9h. A partida de ida foi disputada no último domingo e terminou empatada sem gols na Vila Belmiro.

Às 11h30, o sub-17 entra em campo contra o São Paulo, também pelo jogo de volta da final. O Palmeiras perdeu por 2 a 0 no Morumbi no último sábado e precisa vencer por no mínimo três gols no Pacaembu para conquistar o título no tempo normal. Em caso de vitória alviverde por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

À tarde, o sub-20 disputa a primeira partida da final contra o Red Bull Brasil, a partir das 16h. O confronto de volta será disputado no domingo.

Confira as finais disputadas pelo Palmeiras nesta quarta-feira

PAULISTA SUB-15

Jogo de Volta

20/11 (quarta-feira) – 9h: Palmeiras x Santos – Pacaembu (ENTRADA GRATUITA)

Transmissão: TV Palmeiras/FAM (YouTube)

PAULISTA SUB-17

20/11 (quarta-feira) – 11h30: Palmeiras x São Paulo – Pacaembu (ENTRADA GRATUITA)

Transmissão: TV Palmeiras/FAM (YouTube)

PAULISTA SUB-20

20/11 (quarta-feira) – 16h: Palmeiras x Red Bull Brasil – Pacaembu (ENTRADA GRATUITA)

Transmissão: DAZN