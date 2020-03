Produtora surpreende Audax e 'cancela' carreira de MC Livinho no futebol

Após afirmar que apenas a apresentação oficial do MC Livinho estava cancelada, o Audax foi surpreendido com uma nova notícia: o cantor não será jogador de futebol. O plano inicial, que era conciliar a vida nos gramados com a agenda lotada de shows, não será concretizado.

A produtora do cantor divulgou um comunicado em sua conta no Instagram para justificar o "fim da carreira" de Livinho no futebol três dias após ser anunciado como jogador do clube que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista.

"Atenção a todos, por força maior e respeito a todos os fãs o MC Livinho continuará fazendo shows e vai continuar sua carreira de artista. Infelizmente o futebol vamos ter que deixa pra uma próxima. Não conseguimos bater agenda com os projetos deles. Quero agradecer aqui o Osasco Audax pelo convite e o presidente Vampeta. Estamos juntos, seguimos com os trabalhos", escreveu Rodrigo, da GR6, produtora do funkeiro que tem contrato com a Som Livre.

A assessoria do Audax confirmou o cancelamento do contrato com o cantor. Livinho assinou vínculo com o clube até o fim da Série A2 do Campeonato Paulista 2020 e já está inscrito na Federação Paulista de Futebol (FPF) e com o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

LIGAÇÃO COM O FUTEBOL

No futebol, Livinho chegou a ganhar destaque em partidas beneficentes e inclusive já jogou no estádio José Liberatti, em Osasco. Já na música, ele iniciou a carreira no funk aos 14 anos e antes disso trabalhou como vendedor, garçom e ajudante de pedreiro.

AUDAX

O primeiro treino do cantor junto ao elenco aconteceria nesta terça-feira, mas também foi cancelado de última hora. Na tabela da Série A2 o time soma 14 pontos e ocupa a 10º. A colocação deixa a equipe fora do grupo de classificados à próxima fase da competição.