Promessas olímpicas conquistam medalhas nos Jogos Universitários

A 67ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) chegou ao fim neste domingo, após uma semana de competições em Salvador, na Bahia. Com as decisões das modalidades coletivas: basquete, futsal, handebol e vôlei, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário divulgou todos os resultados em seu site.

Aproximadamente 2.500 atletas e técnicos de 27 delegações participaram de uns dos principais eventos esportivos universitários da América Latina. Entre os principais nomes da competição, estiveram o nadador Victor Alcará, da UNIP-SP, e o judoca Diego Santos, da Unigat-BA.

Victor conquistou nove medalhas, sendo seis de ouro e três de prata, nas categorias 100m livre, 100m costas, 4x100m livre, 4x100m medley, 4x200m livre, 50m livre e 200m livre. A nona medalha foi de melhor índice técnico pelo tempo de 00:49.96 nos 100m livre.

Profissionalmente o nadador compete pelo Corinthians e está no último ano da categoria júnior. No Troféu José Finkel, em setembro, o sanjoanense ficou com o quinto melhor tempo nos 50m livre.

Aos 19 anos, Victor sonha com uma vaga olímpica: “No começo do ano vai ter a seletiva olímpica e eu estou em busca disso. Vou começar o programa olímpico depois do Brasileiro, daqui duas semanas, não vai ter férias, não vai ter Natal, vou estar totalmente focado”.

No judô, Diego Santos, da Unigat-BA, conquistou ouro na categoria meio-leve e também está em busca da classificação para Tóquio 2020. O atleta é hexacampeão brasileiro e atualmente lidera o ranking nacional na sua categoria.