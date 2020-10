Quase a metade dos seguidores de Pelé no Instagram é de estrangeiros

Os números de Pelé como jogador de futebol impressionam. E fora dos gramados eles também não deixam a desejar. O Rei se modernizou e, aos 80 anos, está nas redes sociais. Um recente levantamento da Decode destrincha o perfil de seus mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. No geral, eles são adolescentes, do gênero masculino.

De acordo com a pesquisa, apenas 10% do perfil de Pelé é seguido por mulheres. A grande maioria é formada por homens (90%), que são menores de 18 anos (33%). Vale ressaltar, que 48% desse público não é braisileiro. Dentre os jovens, 39% joga futebol amador.

"Apesar de ser um ídolo brasileiro de meados do século passado, o comportamento do público no digital mostra que Pelé continua encantando as novas gerações e não só em seu país, o que reitera seu posto de figura do esporte mundial", avalia Lucas Fontelles, Head de Consumer Insights da Decode.

Na semana de seu aniversário, - Pelé completa 80 anos nesta sexta-feira - o Rei alcançou 108,8 milhões de internautas. Isso porque 34% das mensagens que citavam seu nome, no Twitter, vieram de veículos de comunicação. A repercussão foi positiva: 63% dos usuários da plataforma elogiaram sua trajetória.