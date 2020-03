Você sabe quem são as atletas brasileiras mais populares em busca no Google? De acordo com a maior plataforma de busca do mundo, nomes como Marta, Hortência e Daiane dos Santos estão na lista.

No mês das mulheres, o Google também divulgou um aumento nas buscas pelo termo "mulheres inspiradoras". Até o momento, o interesse pelo termo é 138% maior do que o mesmo período do ano passado.

Confira a lista das atletas:

Marta

Jaqueline Carvalho

Daiane dos Santos