Rafaela Silva faz surpresa e pede namorada em casamento: 'Mil vezes sim'

A judoca Rafaela Silva resolveu fazer uma surpresa e pedir a sua namorada, Eleudis Valentim, em casamento. A ação contou com quarto decorado e declaração nas redes sociais. O momento foi comemorado com uma foto publicada no Instagram nesta segunda-feira.

"E se o mundo acabasse hoje, já teria valido a pena só por ter conhecido você", disse Rafaela Silva em sua conta oficial. Como resposta, Eleudis Valentim também compartilhou o momento com seus seguidores. "Que surpresa foi essa? Sim, sim e mil vezes sim", disse.

Além disso, a campeã olímpica e mundial alterou o seu perfil e incluiu o nome da noiva embaixo de todas as medalhas que já conquistou. Ao lado do nome, ela colocou um anel de noivado.

Juntas há quase seis meses, as judocas conquistaram medalhas de bronze no Grand Slam de Brasília, neste domingo. O torneio conta pontos para a classificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Vale lembrar que recentemente Rafaela Silva foi flagrada no exame antidoping e perdeu a medalha de ouro conquistada nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.