Recordista mundial paralímpico, Petrúcio visita o CT do São Paulo

Recordista mundial dos 100m da classe T-47 (amputados membros superiores), o paraibano Petrúcio Ferreira visitou o CT da Barra Funda e acompanhou o treino do São Paulo. Ele disse ser torcedor do clube e conversou com Daniel Alves.

Neste mês, Petrúcio correu a prova em 10s42 nas semifinais do Mundial de Atletismo de Dubai, nos Emirados Árabes. Na final, ele garantiu a medalha de ouro e teve a companhia de outros dois brasileiros no pódio: o estreante Washington Junior e o veterano Yohansson Nascimento. Petrúcio também foi ouro nos 400m.

Na visita ao CT do São Paulo, Petrúcio disse que sonhava em ser jogador. "Eu treinava, viram que eu era rápido e fui fazer o teste. Saí do futebol para o atletismo". Veja no vídeo abaixo mais declarações de Petrúcio e o momento em que ele posa para fotos ao lado de Daniel Alves.