Rivaldo aprova ida do atacante Willian José para o Barcelona

Enquanto a imprensa europeia noticia o interesse do Barcelona na contratação do atacante Willian José, atualmente no Real Sociedad, o ex-meia Rivaldo aprovou a ida do jogador para o time catalão. Rivaldo e Willian José atuaram juntos no São Paulo em 2011.

“Agora, que está com 28 anos, talvez seja o momento perfeito para um desafio maior como seria sua contratação pelo Barcelona”, disse Rivaldo, em entrevista reproduzida nesta quinta-feira pelo diário Sport.

Na época em que atuaram juntos, Willian José estava em início de carreira, aos 19 anos. Rivaldo, por sua vez, estava perto de pendurar as chuteiras após ter feito história pelo Barcelona e pela seleção brasileira.

“Quando jogamos no São Paulo, ele tinha 19 anos e já mostrava alguns momentos da qualidade que tem mostrado na Europa. Jogar no Barcelona é totalmente diferente de jogar no Real Madrid. No Barça, tudo é mais fácil e pode marcar mais gols. Seria uma contratação muito interessante”, palpitou Rivaldo, lembrando que Willian José teve uma passagem pelo Real Madrid.