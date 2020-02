Saiba quem é a atleta que brilhou como sereia no desfile da Viradouro

Anna Giulia Veloso, 20 anos, foi um dos destaques da Unidos do Viradouro, campeã do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2020. A atleta da seleção brasileira de nado artístico entrou na avenida fantasiada como sereia dentro de um aquário na comissão de frente da escola.

A Viradouro apresentou um enredo sobre as Ganhadeiras de Itapuã, dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon. Após o desfile, Anna Giulia agradeceu. "Foi uma honra apresentar as mulheres, símbolo do empoderamento feminino, as ganhadeiras de Itapuã. Não sei colocar em palavras a sensação que foi desfilar na Viradouro junto com essas guerreiras que assim como eu lutaram diariamente com o trabalho durante o dia, ensaios de madrugada, lidando com o cansaço e sono. Nunca perderam o humor ou sorriso do rosto. Foi uma honra estar na avenida com vocês", esreveu em sua conta nas redes sociais.

Anna Giulia está no nado artístico há 12 anos. A atleta é tricampeã sul-americana, participou de dois Campeonatos Mundiais de Esportes Aquáticos e marcou presença nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ela também coleciona diversas medalhas de títulos nacionais.

A estrela da Viradouro recebeu o convite para desfilar pela escola em julho do ano passado, quando disputava o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul. No carnaval, ela encarou a imitação de uma sereia em um aquário gigante de sete mil litros d'água e chamou a atenção de quem acompanhou os desfiles no Rio.

Veja imagens: