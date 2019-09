Show do Intervalo no Super Bowl terá apresentação de Shakira e Jennifer Lopez

O tradicional Show do Intervalo no Super Bowl vai contar com a presença das cantoras Shakira e Jennifer Lopez. As artistas vão entrar em cena na decisão da NFL, em 2020, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira.

"Desde que vi Diana Ross voando no show de intervalo, eu sonhei em me apresentar no Super Bowl. E agora ficou ainda mais especial, não apenas porque é o centésimo aniversário da NFL, mas também porque estou me apresentando com uma colega latina. Mal posso esperar para mostrar o que nós, garotas, podemos fazer no maior palco do mundo", disse Jennifer Lopez em comunicado.

Shakira também comemorou a sua participação no evento. "Estou muito honrada por participar de um dos maiores palcos do mundo na companhia de uma colega artista feminina para representar latinos e latinas dos EUA e de todo o mundo - e ainda por cima, no meu aniversário! Este é um verdadeiro sonho americano e vamos trazer o show de uma vida!", comentou.

A última edição do Super Bowl teve audiência de 103 milhões de telespectadores nos Estados Unidos e registrou mais de 170 milhões de interações nas redes.