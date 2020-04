Simone Biles lança novo desafio e tira as calças plantando bananeira

A quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus está fazendo os atletas inventarem de tudo não só para treinar e manter o alto rendimento em isolamento em casa, mas também para desafiar seus colegas com propostas um tanto quanto inusitadas. No futebol, Cristiano Ronaldo propôs o maior número de abdominais em apenas 45 segundos, e na ginástica, Arthur Nory fez uma pilha de papel higiênico de ponta cabeça.

O novo desafio vem novamente da ginástica. A medalhista olímpica Simone Biles elevou ainda mais o nível e postou um vídeo em suas redes sociais tirando as calças. Até aí tudo bem, se não fosse o fato de a norte-americana fazer isso plantando bananeira e ainda andando com as mãos. Confira a acrobacia:

Antes disso, antes de Biles e Nory, outro ginasta bem conhecido mundialmente também desafiou os internautas. Arthur Zanetti lançou uma proposta de tirar a camiseta também plantando bananeira. Ao que tudo indica, os ginastas estão cansados de fazer as atividades de forma comum e estão tentando ver o mundo de outro ponto de vista.