Site vaza uniforme do Flamengo para a temporada 2020

O site Footy Headlines vazou o novo uniforme 1 do Flamengo para a temporada 2020. O novo modelo será colocado à venda no dia 14 deste mês, segundo a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, que confirmou a autenticidade das imagens Já a estreia oficial deve ser na decisão da Supercopa do Brasil, no dia 16, contra o Athletico-PR.

A tradicional camisa 1 do Flamengo, no valor de R$ 249,99, terá linhas rubro-negras horizontais mais grossas que a usada em 2019, quando a equipe carioca ganhou o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Já imagens do uniforme 2, branco com uma faixa metade preta e metade vermelha, já circulavam nas redes sociais desde janeiro. Os dois modelos já haviam sido fotografados em uma reunião do Conselho, em 2019.

A cantora Rebecca Alves, conhecida como MC Rebecca, chegou a gravar um vídeo falando: “Se é para vazar, vamos vazar direito.”