Skatistas dão 'nó na mente' em projeto que une esporte e ilusão de ótica

"Um mundo onde nem tudo o que você vê é o que parecer ser". Com essa mensagem de abertura e sem auxílio de efeitos especiais, um grupo de skatistas se reuniu para protagonizar diversas manobras de dar um nó na mente no projeto "Perception is an Illusion". Disponível gratuitamente na Red Bull TV e com legendas em português, o vídeo combina os movimentos dos esportistas à arte da ilusão de ótica.

Dirigido por Gaston Francisco, o projeto contou com a presença dos skatistas Madars Apse (LAT), Danny Leon (ESP), Vladik Scholz (ALE), Tyler Surrey (EUA) e Barney Page (GBR), além de uma equipe apaixonada pelo esporte. Como diferencial, o vídeo foi produzido de modo analógico, sem auxílio de efeitos especiais, como pode ser visto nas imagens de bastidores.

"Parecem objetivos bem diferentes, então, é uma viagem. Você sabe como é construída e como a ilusão funciona quando está no skate, porque vê. Mas, ainda vai te enganar ao olhar na tela", afirma Barney Page.

"Perception is an Illusion" tem cerca de 11 minutos de duração e mostra desde o show de habilidades dos skatistas até os bastidores da produção, como o projeto de cada obstáculo e o lifestyle dos participantes.