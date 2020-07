Soteldo brinca sobre novos penteados: 'Vou cortar e voltar com o Super Sayajin'

Desde que o Santos retomou os treinos no CT Rei Pelé, o meia Soteldo tem inovado nos penteados. O jogador já usou tranças e coque samurai, mas diz que voltará ao corte antigo quando as partidas recomeçarem. O venezuelano brincou com a situação e fez referência à série de desenho Dragon Ball Z para falar sobre o antigo penteado, espetado e descolorido.

"Era uma brincadeira para os treinos, mas, quando os jogos começarem, vou cortar e voltar com o Super Sayajin", afirmou Soteldo, ao site oficial do Santos.

Ele também exaltou a volta das atividades com os companheiros. "Acho que foram dias de treinos muito bons, primeiro a parte física e depois com bola. Foi um retorno aos trabalhos bastante forte. Mesmo com treinos em casa durante a quarentena, não é a mesma coisa de treinar no campo e com os companheiros. Agora vamos seguir trabalhando para o retorno dos jogos", analisou.

Soteldo ainda destacou o foco para as partidas, mesmo com os estádios fechados para os torcedores. "Estou muito ansioso. Mais de quatro meses sem um jogo oficial é muito tempo, e o que mais gostamos de fazer é jogar futebol. Mesmo que sem público, por tudo que está acontecendo no mundo, vamos entrar em campo e desfrutar ao máximo".