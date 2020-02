Super Drift Brasil anuncia calendário completo para a temporada 2020

O calendário do Super Drift Brasil para 2020 está definido e terá cinco etapas para definir seu grande campeão. A temporada começa no dia 22 de março em Londrina, Paraná, no autódromo Ayrton Senna. Em maio, no dia 17, o evento leva sua emoção até o Mega Space, em Santa Luzia, Minas Gerais.

A terceira etapa da temporada será realizada no dia 12 de julho em um dos principais palcos do evento: o ECPA, em Piracicaba, São Paulo. O local é dono do recorde de público da história do drift no Brasil, quando recebeu, no ano passado, mais de 10 mil pessoas na etapa do SDB.

Em outubro, o evento retorna a Londrina para a quarta etapa de 2020, no dia 4, antes do grande encerramento da temporada. Mais uma vez, o local escolhido para a última e decisiva prova do SDB será Minas Gerais, no Mega Space, no dia 6 de dezembro. Os ingressos para as etapas estarão à venda, em breve, por meio do site superdriftbrasil.com.br.

"Estamos muito felizes em anunciar nosso calendário para 2020, novamente com cinco etapas, e sempre em constante evolução. Isso facilita o planejamento de todos os envolvidos no evento, principalmente pilotos e fãs. Vivenciamos um ótimo ano em 2019, e agora nós queremos mais. Estamos trabalhando muito para entregar a melhor temporada da história do SDB, e não tenho dúvida que vamos comemorar isso em dezembro", avisa Walter Santana Neto, CEO e fundador do evento.