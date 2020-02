Surfista diz que confundiu tubarão com pedra em etapa de surfe; assista!

O surfista Weslley Dantas nadou ao lado de um tubarão durante uma das baterias realizadas neste sábado no Oi Hang Loose Pro Contest, na Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, e afirmou que confundiu o animal com uma pedra.

"Eu vi o tubarão, mas achei que era uma pedra. Eu não fiquei olhando porque era a minha bateria", disse Weslley, que superou o favorito Filipe Toledo e avançou à semifinal da competição.

Questionado pela reportagem sobre a sua reação ao ter visto as imagens ao lado do tubarão-limão (espécie que pode atingir três metros de comprimento), Welley diz não se preocupar. "Eu não posso esquentar a cabeça com isso porque eu tenho mais de cem atletas para me preocupar. Se for para pensar no tubarão eu não vou conseguir competir".

Durante a etapa de surfe em Fernando de Noronha são detectados cerca de sete tubarões por dia. Com um drone, o evento monitora os animais e reforça o esquema de segurança dos atletas.

*A repórter viajou a convite da organização do evento