Surfista Filipe Toledo lança filme sobre suas melhores viagens

A pandemia do coronavírus adiou os campeonatos de surfe, mas não impediu que a criatividade de Filipe Toledo continuasse ativa. Com o filmmaker Bruno Baroni, que o acompanha há seis anos no Circuito Mundial, ele teve tempo para criar o filme "Never Meant for Stillness", resgatando suas melhores viagens, sob um olhar mais artístico, voltado à essência do surfe. O filme será lançado no canal oficial do surfista no Youtube no próximo dia 4. Nesta quarta-feira, às 18h, o atleta fará uma live em sua conta do Instagram para falar de sua mais nova produção.

O curta-metragem tem a direção de Victor Rodrigues, que trouxe uma nova perspectiva para os já tradicionais filmes. Nasce inspirado em projetos como “The Drifter” e “Sipping Jetstreams”, de Taylor Steele, que captam e observam a realidade do surfe em linguagem poética e reflexiva.

Baseado na busca de viver o surfe de outra maneira mais profunda e focado na sua jornada pelo título mundial, Filipe conduz o espectador em uma viagem por lugares únicos. "Never Meant for Stillness", que significa "Nunca Destinado para ficar estático", é uma viagem fotográfica das trips dos últimos anos pelo olhar de Bruno Baroni, focada no surf, nos picos explorados e como eles influenciam na vida de um surfista de elite como o Filipe.

São 8 minutos e 45 segundos de imagens coletadas nos últimos anos, com locações em vários países, destaques para o Tahiti, a Indonésia e o Havaí, explorando ondas e interagindo com as especificidades das culturas locais, que envolvem surfe e tradições a serem descobertas ao redor da busca pelo topo do mundo.

“Com tudo que está acontecendo no mundo, a gente teve bastante tempo para pensar e organizar algumas das melhores imagens que temos”, destaca Filipe. “Estávamos acostumados a fazer vídeos de ação, surfe e música. Esse filme trouxe um pouco mais da beleza dos lugares, da essência do surf, o que representa, a raiz, a paixão, a felicidade, a sensação de estar dentro do mar, que todo surfista tem”, acrescenta.

FICHA TÉCNICA

Filipe Toledo – Never Meant For Stillness

Estrelando – Filipe Toledo

Direção – Bruno Baroni e Victor Rodrigues

Trilha Sonora – Seasons & Starlight – Vanilla Gorilla

Sound Design – Mais 55 Audio e Ferri Action

Narrativa – Rich Henrich

Imagens – Bruno Baroni

Imagens adicionais – Erick Proost e Ricardo Toledo

Edição – Victor Rodrigues

Patrocínio – Hurley, Oi, Oakley, Monster, Corona, Jeep, GoPro, Sharpeye, Sunbum, FCS e Smoothstar

Agradecimentos – Ricardo Toledo, Luiz Henrique Pinga Campos, Michael Reagan, Fábio Maradei e Icaro Rodrigues