Técnico de time da NFL propõe bolha com 50 mil pessoas para ter estádio cheio

Sean Payton, técnico do New Orleans Saints na NFL, teve uma ideia inusitada para pedir que já houvessem estádio cheio na rodada de wild cards dos playoffs da liga, em que sua equipe enfrentará o Chicago Bears: montar uma bolha gigantesca com 50 mil torcedores indo para um hotel e sendo testados para a covid-19.

"Eu trouxe a ideia de testar 50.000 pessoas e colocá-las em quarentena em um hotel e ter o "Superdome" mais seguro conhecido pelo homem, cientificamente. Faço o transporte deles, fazemos testes todos os dias e você tem uma instalação sem COVID. Acho que isso é possível", afirmou Payton a jornalistas por telefone.

Para Payton, o pouco tempo disponível para o plano (a partida ocorrerá no domingo, dia 10) não será empecilho. O técnico acredita que seria possível testar 50 mil pessoas, esperar os resultados, levá-las a hotéis e em seguida ao estádio da franquia.

Até o momento, a NFL e as autoridades sanitárias permitem a presença de apenas três mil torcedores no estádio.