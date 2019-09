Técnico do Bétis: 'Preferia que Messi pegasse uma gripe e não jogasse'

Afastado da equipe do Barcelona por um problema muscular durante a primeira rodada do Campeonato Espanhol, Lionel Messi deve retornar aos gramados neste domingo, diante do Real Bétis. A novidade, é claro, não agradou o técnico do time rival, que chegou a desejar que o jogador "pegue uma gripe" para não entrar em campo.

"Eu acho que Messi vai começar jogando. Isso é o que eu penso. Eu preferiria que Messi pegasse uma gripe, não uma lesão, mas uma gripe para que não pudesse jogar", admitiu Rubi durante entrevista coletiva.

O técnico ainda ressaltou que sua equipe precisa de "coragem" para encarar o Barcelona e sair com o resultado positivo no Camp Nou. "Temos que jogar com coragem, mas sabendo que qualquer jogador que eles colocarem vai ser bom. Se você for com respeito excessivo você vai perder por 1 a 0. Você tem que ser corajoso, mas não fazer nenhuma besteira, porque eles vão tirar vantagem disso", disse Rubi.

A partida entre Barcelona e Real Bétis está marcada para às 16h. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Até o momento, a equipe de Messi ocupa a 16ª posição, sem pontos, já que perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 para o Athletic Bilbao.