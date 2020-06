Telespectadores começam a perceber as mudanças na fusão entre Fox e ESPN 

Após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a fusão entre Fox e Disney, os telespectadores já começaram a perceber as mudanças nas emissoras Fox Sports e ESPN através das grades de programação.

O primeiro nome da ESPN a aparecer no canal Fox Sports foi Paulo Calçade. Ele participou do programa "A Última Palavra" neste domingo. Outros nomes também foram confirmados em programas durante a semana. Rodrigo Bueno, da Fox, participa do "Futebol no Mundo" da ESPN. Gian Oddi está escalado para o "Expediente Futebol".

Outro exemplo é Mauro Naves, no programa "Futebol na Veia". Ao lado dele também estão: William Tavares, Antero Greco, Fábio Luciano e Zé Elias.

De acordo com o Cade, a Disney deverá manter a distribuição de 40 eventos esportivos em canais lineares por três anos ou até a expiração dos contratos. Entre a data de assinatura do acordo e 1.º de janeiro de 2022, a Disney terá de assegurar que a Fox Sports continue atrativa. O canal principal deverá ser mantido.