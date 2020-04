Time de beisebol de Taiwan instala robôs e manequins na arquibancada

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o Rakuten Monkeys, time de beisebol de Taiwan, teve uma ideia inusitada para tentar manter ao incentivo aos jogadores no estádio: utilizar robôs e manequins na arquibancada, onde os torcedores não podem estar.

A ilha registrou poucos casos de covid-19 nos últimos dias e, assim, está tentando voltar em algum grau à vida comum. Por isso, o governo taiwanês permitiu o recomeço das ligas esportivas, embora sem a presença de torcedores. A CPBL, principal divisão do beisebol e que conta com cinco equipes, começou neste sábado.

Para tentar criar algum clima de festa para os jogadores, o Rakuten Monkeys colocou robôs para tocarem bateria e cerca de 500 manequins segurando placas de incentivo ao time. Confira nos vídeos.

Even though #CPBL is playing behind the closed doors, #RakutenMonkeys manage to found "many" alternative fans inside the stadium to cheer for the players. But how? Find out on 4/12 LIVE streaming.#ForTheFans #ELEVENSPORTS @RakutenMonkeys @CPBL pic.twitter.com/TKxHo36kKj — ELEVEN SPORTS TW (@ElevenSportsTW) April 11, 2020