Tom Brady deixa futuro no Patriots em aberto após eliminação na NFL

O New England Patriots sofreu uma dolorida derrota neste sábado, ao ser eliminado da NFL pelo Tennessee Titans. A queda gerou questionamentos sobre o futuro de Tom Brady, principal estrela do time (e marido de Gisele Bündchen), que já tem 42 anos.

Na saída de campo, o quarterback foi perguntado sobre o assunto. "Acabei de sair do campo. Ninguém precisa tomar decisões agora", respondeu Brady a princípio. Depois de mais algumas perguntas, foi enigmático."Quem sabe o que o futuro reserva? Vamos deixar isso desse jeito".

Depois, a pergunta foi específica sobre a possibilidade de se aposentar. "É diria que é bastante improvável, mas... Tomara que improvável", comentou o jogador, mantendo o futuro em aberto.

O treinador Bill Belichik também foi questionado sobre o futuro do atleta, e também evitou fazer previsões. "Acabamos de jogar, estamos focados nesse jogo... OK?", disse.

Brady renovou contrato no ano passado, mas a extensão foi anulada, e o jogador pode se tornar 'free-agent' ou seja, ficar livre para ir para qualquer time, se não assinar outra renovação com o Patriots até 18 de março.

Ele ressaltou o amor que tem pelo time. "Sou mesmo muito grato pela experiência de jogar este ano na equipe, nesta franquia, e por toda a minha carreira. Gratidão. Sempre tentei fazer as coisas certas, mas quem sabe o que o futuro reserva? Então, vou deixar assim. Há duas décadas que amo jogar nesse time e vencer muitos jogos", afirmou.

O atleta joga pela franquia de New England desde 2000, e é considerado um dos maiores da história do esporte, se não o maior. Ele venceu seis vezes o Super Bowl, sendo a última em 2019. No entanto, desde 2010 o Patriots não caía tão cedo em uma temporada, ainda nos 'wild cards', primeiros confrontos mata-mata após a temporada regular.