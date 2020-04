Tom Brady diz saber que seu tempo nos Patriots estava "chegando ao fim"

O astro da NFL Tom Brady revelou recentemente que a ideia de deixar o New England Patriots já estava em seus pensamentos antes mesmo da temporada regular de 2019 começar. O quarterback, que se juntou ao Tampa Bay Buccaneers no início do ano, afirmou que sentia que sua relação com a franquia com quem foi seis vezes campeão do Superbowl estava terminando.

"Eu sabia que nosso tempo estava chegando ao fim. Era hora de seguir em frente. Eu não sei o que dizer além disso. Realizei tudo o que pude em duas décadas com uma organização incrível, um grupo incrível de pessoas e isso nunca mudará", contou o astro no The Howard Stern Show, no SiriusXM. "Ninguém pode tirar isso de mim, ninguém pode tirar essas experiências ou campeonatos do Superbowl de nós."

O quarterback de 42 anos ainda afirmou que nunca pensou em deixar um legado no futebol americano e que não se preocupa com o futuro de sua carreira em sua nova equipe, que não se classifica para a fase de playosffs desde 2007.

"Eu nunca me importei com o legado", disse. "Em nenhuma vez, quando estava no colegial, disse: 'Cara, mal posso esperar pela aparência do meu legado do futebol'. Esse não sou eu. Essa não é a minha personalidade", explicou.

Brady é considerado um dos maiores jogadores da história da NFL. Ao longo de sua trajetória, o quarterback acumula nove aparições no Superbowl, sendo que, por seis vezes, sagrou-se campeão do evento final (2002, 2004, 2015, 2017 e 2019). Além disso, o mais novo reforço do Tampa Bay Buccaneers foi considerado o jogador mais valioso do campeonato por quatro vezes e o melhor da liga três vezes.