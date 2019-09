Tóquio-2020 vai instalar camas de papelão nos alojamentos dos atletas

A próxima edição dos Jogos Olímpicos, que será disputada em Tóquio, em 2020, conta com mais uma novidade. Desta vez, a organização do evento anunciou que as camas dos atletas serão feitas de papelão "altamente resistente".

De acordo com as informações divulgadas pela organização, as camas instaladas na Vila dos Atletas, cuja estrutura e colchões são feitos de materiais recicláveis, suportam até 200 quilos, são impermeáveis e resistentes ao fogo. Elas serão utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

A ação faz parte do planejamento de "99% dos itens usados nos Jogos serem reutilizados ou reciclados" após o evento. No caso das camas, a estrutura principal será usada para fazer papel, enquanto os componentes do colchão serão úteis na produção de produtos plásticos.

No total, serão 26 mil quartos destinados aos atletas, sendo 18 mil na Vila Olímpica e 8 mil na Paralímpiada. A estrutura das camas, projetada pela empresa Airweave, patrocinadora do evento, também poderá ser adaptada para o conforto de cada atleta. É possível aumentar o tamanho dela.

Vale lembrar que entre os principais projetos para Tóquio-2020 está a fabricação de medalhas olímpicas com materiais reciclados de aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos.