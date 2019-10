Torcedor evita pegar bola de beisebol para salvar suas cervejas e viraliza na web

Um torcedor do Washington Nationals viralizou nas redes sociais após enfrentar uma difícil decisão no jogo de beisebol do seu time contra o Houston Astros, na noite do último domingo, 27. O impasse era: pegar a bola que ia em sua direção ou continuar segurando as duas cervejas que estavam em suas mãos.

Na tentativa falha de abraçar o mundo, Jeff Adams até conseguiu amortecer a queda da bola, mas não obteve sucesso ao tentar segurá-la entre o cotovelo e a barriga. Apesar de não ter sido bem-sucedido, o esforço merece destaque pois Adams estava na posição que muito fã do esporte gostaria: prestes a segurar uma bola de home run.

This man is a hero. Twitter please figure out who this guy is so we can reward him. #WorldSeries pic.twitter.com/suMtVECfXY — Bud Light (@budlight) October 28, 2019