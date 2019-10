Torcedor mirim dos Chiefs ganha fantasia de estádio para cadeira de rodas

O torcedor John Pittman, de 11 anos, ganhou uma fantasia de estádio para sua cadeira de rodas. Fanático pelo Kansas City Chiefs, time da NFL, o garoto que luta contra uma doença chamada espinha bífida, uma má formação congênita do tubo neural, poderá exibir o Arrowhead Stadium, casa do seu time de coração, durante o Halloween nos Estados Unidos.

No instagram, a história de John foi compartilhada pela página NFL Brasil. "E o pequeno John, que simplesmente ZEROU o Halloween com essa cadeira de rodas IRADA personalizada de Arrowhead Stadium!", escreveu. Veja a publicação:

A fantasia do garoto conta com luzes, um tablet e caixas que emitem o som feito pela torcida dos Chiefs no estádio. O presente foi elaborado pela organização Walkin N'Rollin em parceria com empresas locais.

Vale lembrar que John nasceu em Uganda, na África, mas saiu do local ao ser adotado pela família Pittman aos 7 anos de idade. Desde então, ele mora nos Estados Unidos.