Corintianos agradecem ao Inter por Gustagol: ‘Não aceitamos devolução’

Os torcedores do Corinthians parecem aliviados com a transferência de Gustavo para o Internacional, emprestado até o fim deste ano. Em tom de deboche, os alvinegros agradeceram na publicação do perfil oficial do Inter que apresentou o centroavante aos colorados. “Não aceitamos devolução”, disse um dos corintianos.

Atacante, artilheiro e matador. Em dois anos, 44 bolas na rede. Prazer, torcida colorada. Este é Gustavo! #VamoInter pic.twitter.com/MPXR3m2yeE — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 18, 2020

O vídeo publicado mostra dez gols de “Gustagol” nos últimos anos, todos de cabeça. A potência do atacante no jogo aéreo também foi motivo de piada nos comentários, mas desta vez dos próprios colorados. “Agora só tem que combinar com o pessoal para acertar os cruzamentos”, brincou um deles.

Não aceitamos devolução — MARCELO SCCP (@_MARCELO_SCCP__) February 18, 2020

Kkkkkkkkkkk valeu inter, temos mais uns 4 aqui se quiser pic.twitter.com/TNqNj5NcTc — Leonardo F Leite (@LeoLeite84) February 18, 2020

Agora só tem que combinar com o pessoal pra acertar os cruzamentos — Bruno Rodriguez (@brunorodrisci) February 18, 2020