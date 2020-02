Torcida do Palmeiras vai à loucura com primeiro gol de Deyverson pelo Getafe

Deyverson marcou seu primeiro gol pelo Getafe nesta quinta-feira. Na terceira partida pelo clube (segunda como titular), o atacante abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Ajax, em jogo de ida da fase de 16 avos de final da Liga Europa - o brasileiro Kenedy marcou o segundo.

A torcida do Palmeiras foi ao delírio, já que o jogador precisa cumprir metas para os espanhóis efetivarem a compra de seis milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) ao fim da temporada. Os objetivos incluem atuar em pelo menos 50% dos jogos e marcar no mínimo nove gols - agora faltam oito. Confira as reações dos palmeirenses na publicação do perfil oficial do Getafe.

COMPREM ESTE CRACK DEUSVERSON — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) February 20, 2020

APROVEITEM E COMPREM ENQUANTO ESTAMOS DE BOM HUMOR — SEP MEMES (@sepmemes_) February 20, 2020

Comprem logo, não deixe esse craque voltar para o Brasil. — Geˢᵉᵖ/¹⁰ (@Geovane_10_) February 20, 2020