Usain Bolt lança segundo single da carreira musical, 'Living the Dream'

Depois de fazer sucesso nas pistas de corrida, Usain Bolt quer fazer sucesso também nas pistas de dança. No início de 2021, o ex-velocista jamaicano lançou a segunda música de sua carreira, denominada 'Living The Dream' (Vivendo o Sonho), em parceria com o amigo e produtor musical Nujent Walker, o NJ.

No começo de 2020, Bolt havia lançado a canção 'Energy to Burn', em parceria com a banda Ultimate Rejects, de Trinidad e Tobago. Dessa vez, a música do jamaicano traz uma letra sobre superação e buscar os sonhos, e o clipe tem imagens de crianças treinando em seus esportes mesmo com as dificuldades.

"A vida é uma jornada, acredite em si mesmo. Trabalhe duro todos os dias, nunca mude a rotina. Quando a vida fica pesada, continue seguindo em frente", diz um trecho da letra. Confira o clipe.

Bolt tem oito medalhas de ouro nas Olimpíadas, conquistada nos 100m rasos, 200m rasos e revezamento 4x100m. Após sua aposentadoria, o velocista se arriscou no futebol, com testes no Borussia Dortmund e em clubes da África do Sul e da Austrália.