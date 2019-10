Valdivia distribui empanadas em fila do metrô em Santiago, no Chile

O meia Valdivia, ex-Palmeiras e atualmente no Colo-Colo, do Chile, distribuiu empanadas para as pessoas que estavam na fila do metrô em Santiago. Há duas semanas, o Chile convive com protestos da população contra o presidente Sebastián Piñera.

Por meio do seu Instagram, Valdivia já havia se pronunciado sobre os protestos. As manifestações chegaram a ter mais de 1 milhão de pessoas, e o apoio a Piñera caiu para 14%.

"Não é fácil falar ou dizer coisas nesses dias. Muitos têm me criticado por eu não ter dado minha opinião neste conflito social que se vive no país. Queria dizer que tenho pensado muito e, primeiramente, saibam que concordo e apoio as demandas sociais. E também que o futebol dá sinais de união entre as distintas cores para chegar a um consenso e uma solução para ter um país melhor. Espero que tenhamos paz rapidamente e, por ora, convido todos os políticos que ponham a mão no coração para legislar por um bem comum, não só de poucos", escreveu Valdivia.

Ao distribuir as empanadas na última quarta-feira, Valdivia não quis falar com a imprensa local. Ele estava acompanhado do irmão e tirou foto com torcedores.