Vídeo: 'All Blacks' fazem haka com homenagem a Maradona antes de jogo com a Argentina

Na tarde deste sábado, a seleção de rúgbi da Nova Zelândia, os 'All Blacks', enfrentou a Argentina pelo torneio Tri Nations, em Newcastle, na Austrália. E, mesmo não sendo no futebol, os neozelandeses prestara sua homenagem a Diego Armando Maradona, falecido na última quarta, 25/11.

Antes do jogo, o capitão dos All Blacks, Sam Cane, colocou uma camisa da equipe com o nome de Maradona e o número dez no centro do gramado, como um presente para os 'Pumas', como é chamada a seleção da Argentina de rúgbi. Na sequência, fizeram o tradicional haka.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka. : @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV — All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020

A seleção argentina agradeceu o gesto através das redes sociais, e usou a hashtag #DiegoEterno pela memória do craque do futebol.

Na partida, a seleção da Nova Zelândia triunfou por 38 a 0. Há uma semana, também pelo Tri Nations, a Argentina havia feito história ao conquistar sua primeira vitória sobre os All Blacks por 25 a 15.