Vídeo: 'Besuntado de Tonga' se atrapalha em prova do Mundial de Canoagem

Pita Taufatofua se tornou um personagem conhecido ao desfilar sem camisa e com óleo sobre o corpo na abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. E nas de inverno de PyeongChang, em 2018. Agora, o atleta de Tonga chamou a atenção no Mundial de Canoagem velocidade em águas tranquilas, em Szeged, na Hungria.

Taufatofua primeiro demora a se arrumar na raia correta com seu caiaque durante a primeira corrida eliminatória da classe K1, enquanto todos os outros competidores já estavam a postos. Por fim, quando ele finalmente se ajeita, e a corrida tem início, os adversários completam a prova enquanto ele mal consegue sair do lugar. Veja no vídeo.

Pita Taufatofua, the viral Tongan Olympic flag bearer, finishes last in his world championships first-round heat in his first sprint kayak competition. Start appeared delayed as he struggled to get into position. https://t.co/xG5YjAdkM5 pic.twitter.com/h3P8SLAgYi — Nick Zaccardi (@nzaccardi) August 21, 2019

Vale ressaltar que Taufatofua não é especialista em canoagem. Ele disputou o taekwondo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro (foi derrotado na primeira luta) e competiu no esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno (conseguiu completar a prova, na 114ª posição).

Aparentemente, o atleta de Tonga leva a sério o lema de que o importante não é ganhar, e sim competir. A meta de Taufatofua é conseguir vaga na Olimpíada de Tóquio, em 2020, na canoagem velocidade. sSgundo ele, para honrar os ancestrais que navegavam no oceano em canoas.