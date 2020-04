Vídeo: de cabeça pra baixo, Arthur Nory completa desafio durante quarentena

Como forma de descontração durante a quarentena imposta pelo novo coronavírus, diversos atletas olímpicos têm cumprido desafios nas redes sociais. O ginasta brasileiro Arthur Nory decidiu entrar na onda de um específico: montar uma pilha de rolos de papel higiênico enquanto está de cabeça para baixo, se equilibrando com as mãos.

E Nory mandou bem: o ginasta conseguiu fazer um 'castelinho' com três andares, no estilo de um castelo de cartas. Como ele próprio diz no final do vídeo, faltou um 'andar'. Na legenda, desafiou colegas da seleção brasileira de ginástica, como Caio Souza, Arthur Zanetti, Diego Hypolito e Chico Barreto Jr. Confira:

Nory se inspirou no desafio feito pelo norueguês Odin Kalvo, que fez em um estilo diferente: montou uma única pilha com sete rolos. Veja como foi.

Nory se prepara para a Olimpíada de Tóquio, que foi adiada para 2021 em virtude da pandemia. Nos Jogos do Rio 2016, o ginasta foi medalha de bronze na disputa do solo; mais recentemente, ele foi medalha de ouro na barra fixa no Campeonato Mundial de Stuttgart, em 2019.