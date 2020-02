Vídeo: Deyverson é atingido por isqueiro após gol e se contorce de dor

Além de marcar o primeiro gol com a camisa do Getafe nesta quinta-feira, contra o Ajax, Deyverson aprontou mais uma das suas. Atingido por um isqueiro arremessado pela torcida na comemoração, o atacante caiu no chão e se contorceu de dor, como se estivesse gravemente ferido. Veja o vídeo.

Não entendi em que o Deyverson se machucou, alguém viu? pic.twitter.com/BUZvk1eVrD — SÉRIE A (@SerieAdoBrasil) February 20, 2020

Essa não foi a primeira reação desproporcional de Deyverson. Conhecido pelas atitudes folclóricas, o centroavante que pertence ao Palmeiras protagonizou cenas dantescas em divididas e discussões dentro de campo pelo alviverde.

PERAÍ, VC NÃO VIU O TIRO DE DOZE QUE ELE TOMOU NA BARRIGA?? pic.twitter.com/Yc0h02XddF — Cesar Romero ⓟ (@cesarpessoal) February 20, 2020

Acho q jogaram um bomba nuclear, acho. — Saulo, o mineiro. (@SauloAugusto02) February 20, 2020

Pela reação foi baleado — Felipe Batista (@Felipebvm) February 20, 2020