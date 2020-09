Vídeo: em prova de triatlo, atleta deixa rival que errou caminho ultrapassá-lo

Imagine que você está em uma prova de triatlo e desde o começo briga por posição com um adversário. Já nos últimos metros, ele erra o caminho e você passa ele. O que vem a seguir? Acelerar até a linha de chegada e então comemorar a boa colocação que conseguiu seria a resposta dada pela maioria das pessoas.

Mas não para o espanhol Diego Méntrida, de 21 anos, ainda sem muitos resultados relevantes na carreira. Neste domingo, ele passou grande parte da prova na cidade de Santander disputando o terceiro lugar com o inglês James Teagle, nº 138 do ranking mundial.

When Spanish triathlete Diego Méntriga noticed that British triathlete James Teagle went the wrong way before finish line of Santander Triathlon,Mentriga waited for him so he could take what he says is his deserved 3rd place.“He was in front of me the whole time.He deserved it.” pic.twitter.com/5Mo52QZ3rJ — GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) September 19, 2020