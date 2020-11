Vídeo: golfista espanhol acerta tacada fazendo a bola quicar sobre a água

É bastante possível que você já tenha brincado de fazer uma pedrinha quicar sobre a água, tentando fazê-la pular o máximo de vezes antes de submergir. Foi mais ou menos isso que o golfista espanhol Jon Rahm fez na última terça, durante uma competição de Masters em Augusta, na Geórgia, nos Estados Unidos só que de forma bem mais complicada.

No buraco 16, Rahm teria que superar a lagoa para poder acertar em apenas uma tacada. A solução do espanhol desafiou as leis da física: ele fez a bola voar rente à água e quicando nela duas vezes. A bola ainda fez uma curva antes de entrar no buraco. Confira no vídeo.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 - on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH — The Masters (@TheMasters) November 10, 2020