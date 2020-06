Vídeo: jogador da NFL encontra dois ursos e espanta animais

O jogador Haha Clinton-Dix, do Dallas Cowboys, usou as suas redes sociais nesta segunda-feira para compartilhar os fãs um grande susto que passou. Ele revelou ter encontrado dois ursos quando buscava seu carro.

O veículo do atleta estava estacionado em frente a um centro comercial quando ele viu os animais. Com um patinete elétrico, Haha se aproximou do carro e acabou fugindo ao ver os ursos.

"Tenho que estar sempre preparado para qualquer coisa", disse o jogador, que também assustou os animais ao largar seu patinete no local.

O jogador e os ursos não sofreram nenhum ferimento.