Vídeo: NFL tem briga com direito a golpe de capacete em Browns x Steelers

A partida da noite de quinta-feira da NFL, disputada entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, teve um momento inusitado: uma briga generalizada entre os jogadores, no qual Myles Garrett, defensive-end do Browns, acertou uma 'capacetada' em Mason Rudolph, quarterback do Steelers.

A desinteligência ocorreu no último quarto, a oito segundos do fim do jogo. Rudolph tentou fazer um lançamento e foi atingido por Garrett, no que parecia um momento normal. No entanto, os dois se engalfinharam, o jogador do Browns tirou o capacete do rival e o acertou usando o equipamento.

Na sequência, Maurice Pouncey, center do Steelers, se revoltou e partiu para cima de Garrett, acertando socos nele, que ainda usava o próprio capacete. A confusão se generalizou em seguida. Rudolph tomou um empurrão de Larry Ogunjobi, outro jogador do Browns. Veja no vídeo.

Acompanho a NFL desde 2010 e não lembro de ter visto um sack mais desleal igual ao de ontem entre Myles Garrett (DE, do Cleveland #Browns) vs. Mason Rudolph (QB, do Pittsburgh #Steelers). Banimento seria justo? Sim! Achei justa a atitude do Maurkice Pouncey (C) em defesa do QB. pic.twitter.com/VpAFN2MFer — Augusto Jr. Monteiro (@AugustoMTRs) November 15, 2019

Depois que os ânimos se acalmaram, a arbitragem anunciou que Garrett, Pouncey e Ogunjobi foram expulsos pela briga - a NFL irá analisar o incidente e mais punições podem ocorrer, como a suspensão dos envolvidos pelo resto da temporada. A partida foi recomeçada, apenas para que Rudolph se ajoelhasse e a terminasse. A vitória foi do Browns, com o placar de 21 a 7.