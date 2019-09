Vídeo: Raio interrompe torneio de golfe nos EUA e deixa seis pessoas feridas

Seis pessoas ficaram feridas após um raio atingir um campo de golfe em Atlanta, nos Estados Unidos, durante a terceira etapa do PGA Tour neste sábado. Segundo informações da organização do evento, os torcedores que estavam no local sofreram queimaduras e foram encaminhados para hospitais próximos. Todos eles receberam alta neste domingo.

Durante a competição houve uma paralisação por cerca de 30 minutos por conta do mau tempo. Enquanto dezenas de pessoas aguardavam a sequência do torneio um raio atingiu uma árvore e feriu torcedores. Logo na sequência, ambulâncias chegaram no local para prestar socorros.

At least five people were injured Saturday after lightning struck at an Atlanta golf club hosting the PGA Tour.pic.twitter.com/qgR0v0kh2u — Atlantide (@Atlantide4world) August 24, 2019

Em nota oficial, a PGA Tour afirma que o bem-estar dos torcedores e jogadores é a sua maior prioridade. "Nós estivemos com aqueles precisaram de tratamento até serem encaminhados aos hospitais da área. Estamos profundamente gratos que as lesões não foram mais graves e estamos orgulhosos dos esforços coletivos da equipe local para cuidar rapidamente de nossos fãs durante este incidente assustador", diz trecho do comunicado.

A organização do evento comunicou também que a competição foi retomada neste domingo.