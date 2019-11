Vídeo: Rival tira calção de jogador dos All Blacks na Copa do Mundo de Rúgbi

A partida entre All Blacks e País de Gales nesta sexta-feira, pela Copa do Mundo de Rúgbi, ficou marcada por um momento inusitado: um dos jogadores puxou o calção do seu adversário, que acabou exibindo as nádegas.

Isso mesmo! O lateral Hallam Amos, do País de Gales, agarrou o calção de Anton Lienert-Brown, do All Black, em um lance do jogo e fez o seu adversário mostrar as nádegas durante a transmissão da partida. Assista:

"Lienert-Brown perde tudo, inclusive as calças", disse o comentarista Scotty Stevenson, da Sky Sports. Apesar do momento constrangedor para Lienert-Brown, ele viu sua equipe vencer por 40 a 17 e garantir o terceiro lugar na competição.

O momento, compartilhado pela página oficial da Copa do Mundo de Rúgbi no Twitter, virou piada entre os internautas e viralizou. Foram mais de 4,9 mil reações até o momento desta publicação. Confira a repercussão: