Wesley, do Palmeiras, tatua águia no braço e irrita torcedores

O atacante Wesley, do Palmeiras, tatuou uma águia em seu braço e irritou parte da torcida alviverde. Isso porque o animal é parecido com um gavião, símbolo da maior torcida organizada do rival Corinthians, a Gaviões da Fiel.

"Não tem ninguém no clube para instruir esses caras?", questiona um palmeirense. Outro pergunta: "Não poderia ter escolhido outro desenho?", enquanto um terceiro diz que "ele só pode estar de brincadeira".

Wesley só pode tá brincando com o torcedor Palmeirense com essa sua tatuagem feita hoje pic.twitter.com/ybCD3iCInZ — Palmeiras Notícias (@Palmeirassep19) October 28, 2020 Atacante Wesley tatuou uma Águia que é uma ave bem semelhante a um Gavião! Não poderia ter escolhido outro desenho? As vezes acho que jogador não pensa! pic.twitter.com/CDBOfO03sp — Thiagoavanti1914 (@tgosilvalima) October 28, 2020 E a tattoo nova do Wesley? Ta sabendo legal ‍♂️@Palmeiras #Palmeiras pic.twitter.com/RI8uanJv6g — Ale Righetti (@Ale_Righetti) October 28, 2020

A foto do desenho finalizado foi publicada no Instagram do tatuador, que justificou a escolha de Wesley. "Ele fez uma águia, como significado do foco e da determinação que ele demonstra nos jogos e treinos", disse o artista.

Há também quem acredite que implicar com Wesley por causa da tatuagem seja perda de tempo. "Como a torcida do Palmeiras não pode passar uma mídera noite sem passar vergonha, agora tão questionando até a tatuagem que o Wesley tá fazendo", escreveu uma torcedora. Outra pondera que os críticos deveriam focar em outras pautas.

O #Palmeiras SEM técnico e o torcedor querendo BRIGAR porque não sabe diferenciar um ANIMAL. Tatuagem do Wesley / Águia pic.twitter.com/cofUQJ3IRW — Mayara Arianne (@annefioraa) October 28, 2020

como a torcida do palmeiras não pode passar uma mísera noite sem passar vergonha, agora tão questionando até a tatuagem que o wesley tá fazendoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — laryssa (@sxpalmeiras) October 28, 2020

Tem torcedor do Palmeiras bravo com o Wesley pq ele fez uma tatuagem de águia que parece com gavião . Que p... besteira. O importante é dentro do campo , a vida particular pertence a cada um, Ou a torcida prefere uns falsos que tatuam o porco e não jogam nada . — Mario (@maquaranta) October 28, 2020

Na moral estão criticando que o wesley fez uma águia no braço. Já li que ele merece apanhar, vazar do Palmeiras e etc .... Torcida merecer o limbo por muitas vezes — Gustavo Faccio (@FaccioGustavo) October 28, 2020

Wesley foi agregado ao elenco profissional do Palmeiras no início do ano. Até o momento, a cria da base alviverde já fez 18 partidas, marcou dois gols e deu seus passes para que seus companheiros fizessem o mesmo.