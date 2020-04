WSL lança documentário sobre a carreira do campeão mundial Ítalo Ferreira

O campeão mundial de surfe Ítalo Ferreira será protagonista de um episódio da série "Sound Waves", da WSL ( Liga Mundial de Surfe) . O documentário, que estreia na próxima quinta-feira, mostrará a rotina de treinos do atleta, o convívio com sua família e uma parte de sua infância na Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, até tornar-se campeão da Liga, em 2019.

Ítalo foi o terceiro brasileiro a sagrar-se campeão mundial de surfe. Antes dele, apenas Gabriel Medina e Adriano de Souza, o "Mineirinho", haviam realizado tal feito. O potiguar desbancou justamente Medina, na última prova do circuito de Pipeline, no Havaí, em 2019, e trouxe mais um título para o Brasil. Ambos se classificaram para a Olimpíada de Tóquio.

O surfista não é o primeiro brasileiro a participar de um episódio da série "Sound Waves". Lucas Chumbo já havia sido protagonista de um dos documentários. Ele venceu o campeonato de ondas gigantes "Nazaré Tow Surfing Challenge", uma das etapas da WSL, realizado em Portugal, em 2020.

"A WSL produz e exibe séries e documentários que retratam o universo do surfe e lançamos agora um episódio especial de ‘Sound Waves’, já que retrata o nosso mais novo campeão mundial. Os amantes do lifestyle do surfe, se ainda não acompanham a nossa programação, devem fazê-lo, pois com certeza vão gostar", disse Ivan Martinho, CEO da WSL para a América Latina.

O episódio está disponível na plataforma da World Surf League na internet, no aplicativo da Liga para smartphones e no Canal da WSL no YouTube.