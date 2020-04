Adesanya e Jon Jones voltam a se provocar nas redes sociais após 'trégua'

Israel Adesanya e Jon Jones voltaram a trocar farpas nas redes sociais, após período de 'trégua' entre os lutadores. O nigeriano, campeão dos pesos-médios, usou uma famosa frase de Jones para iniciar as provocações, no último domingo (12).

"Ei frouxo, ainda está aí ...", escreveu Adesanya, para Jon Jones, no Twitter. Em resposta, o americano publicou uma foto do nigeriano recebendo um balão de oxigênio, após ser nocauteado pelo brasileiro Alex 'Poatan' Pereira, em 2017.

Hey pussy you still there... @JonnyBones — Israel Adesanya (@stylebender) April 12, 2020

"Gastando todo esse oxigênio bom. Alguém acorda esse frouxo e mude seu absorvente", escreveu Jones, na legenda da foto, que, em seguida foi deletada pelo lutador. Não é a primeira vez que o atleta apaga uma publicação polêmica, como esta, de teor machista.

Contudo, o post ficou tempo suficiente no ar para que Adesanya fizesse uma captura de tela da mensagem apagada do americano. O nigeriano, então, publicou a imagem da postagem de Jones e fez mais provocações ao campeão dos meio-pesados.

"Ele fez um post & delete Dwight (nome do meio de Jones)? Fui nocauteado uma vez e nunca cometi esse erro de novo. Quantas vezes você foi preso? Quantas vezes caiu no doping? Quantas vezes teve seu cinturão tirado de você? (alguém responda isso). Você nunca aprende", escreveu Adesanya, que ainda xingou Jones no final da mensagem.

