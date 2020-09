Adesanya 'sarra' Borrachinha após nocauteá-lo e o chama de burro

Israel Adesanya fez questão de devolver as provocações do brasileiro Paulo Borrachinha com juros e correção monetária, após nocauteá-lo no UFC 253. Logo após o fim da luta, Adesanya 'montou' no brasileiro e fez uma 'sarrada', ainda dentro do octógono e antes de comemorar a vitória.

Na pesagem antes da luta entre os dois, Borrachinha entregou um faixa branca a Adesanya, como forma de dizer que o nigeriano não sabia nada de jiu-jitsu. Durante o próprio embate, o brasileiro fez diversas provocações. Confira como foi a 'sarrada'.

O Adesanya deu uma sarrada no Borrachinha. Bolsominion além de entrar na porrada, foi humilhado......#UFC253 pic.twitter.com/18Pf3ONTTW — ℓєαн αrαυנσ ♎ (@l3l3ck4) September 27, 2020

Por isso, além da sarrada, Adesanya ainda criticou Borrachinha em entrevista após a vitória. "Eu estou dez passos à frente. Vocês acham que são apenas palavras, mas estou dez passos à frente. Eu disse que não sou um saco de pancada humano, e ele só lutou contra sacos de pancada humanos, caras que apenas ficaram lá e se protegeram", disse o campeão dos médios ao site MMA Junkie.

"Eles só querem que eu fique lá para apanhar. Eu não sou estúpido, idiota. Eu te disse, ele é burro. Eu sou esperto. Essa é minha centésima vitória em esportes de combate em geral. Eu não sou um novato neste esporte. Estou nisso há muito tempo", completou.