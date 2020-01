Aldo volta a provocar Cejudo: 'Vai voltar para o mundo da Branca de Neve'

José Aldo segue firme na tentativa de convencer o UFC a agendar um confronto contra o atual campeão dos galos, Henry Cejudo. Apesar de ter estreado com derrota para Marlon Moraes no UFC 245, em dezembro de 2019, o "Campeão do Povo" chamou atenção por sua atuação contra o compatriota. Desde então, o norte-americano e o brasileiro têm trocado farpas e sugerindo um futuro combate, a última com o manauara comparando o rival a um personagem de filme infantil. A provocação foi feita em sua conta no Twitter.

"Vou mandá-lo de volta para o mundo da Branca de Neve", escreveu Aldo. O brasileiro deixou a divisão dos penas do UFC, na qual reinou como campeão por quatro anos, na intenção de tentar se tornar mais um atleta no seleto grupo de competidores que ostentaram títulos em divisões diferentes. Motivado, o atleta superou as expectativas, passou por um severo processo de corte de peso e atuou de forma convincente contra Moraes.

Após a derrota na decisão dividida dos juízes, Cejudo foi a público para afirmar que ficou convencido com a performance do manauara e garantiu o desejo de colocar seu título em jogo contra o brasileiro.

O presidente do UFC, Dana White, também se mostrou contente com a atuação de Aldo, e sinalizou que o atleta, mesmo derrotado por Moraes, poderá ser visto lutando pelo cinturão em breve.

Se depender de Cejudo, o confronto contra Aldo poderá acontecer no Rio de Janeiro. O campeão tem insistido na provocação de que ele provará que é o verdadeiro "Rei do Rio", apelido dado pela torcida a Aldo.