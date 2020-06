Anderson Silva aceita desafio de Anthony Patties e pode voltar a lutar

Anthony Pettis, ex-detentor do cinturão dos pesos leves, desafiou Anderson Silva para uma luta no UFC. O astro brasileiro do MMA, que recentemente havia tentado marcar um confronto com o aposentado Conor McGregor, se animou com a proposta.

O desafio foi realizado na última quarta-feira (10). Através de seu perfil oficial do Instagram, Pettis escreveu na legenda de uma foto em que ele e Anderson aparecem em um octógono: "Seria uma honra!!!".

Na mesma rede, o brasileiro respondeu: "Isso é ótimo, meu amigo. Vamos fazer isso". Apesar de ainda não haver confirmação sobre a luta entre ambos os atletas por parte do UFC, a ideia repercutiu no cenário internacional.

Anderson Silva não compete há mais de um ano. Sua última luta aconteceu em maio de 2019. Na ocasião “Spider” foi derrotado para o norte-americano Jared Cannonier, no UFC 237, no Rio de Janeiro. Por outro lado, Pettis, de 33 anos, está em dia com os octógonos. Seu último confronto aconteceu em maio passado, no UFC 249, na Flórida.