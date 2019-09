Anderson Silva diz que volta em 2020 ‘para cumprir as duas lutas do contrato’

O retorno de Anderson Silva ao octógono deve acontecer apenas em 2020, segundo o próprio lutador. O Spider, que não luta desde maio, quando lesionou a perna na luta contra Jared Cannonier, no UFC 237, no Rio de Janeiro, revelou a um fã que passará por uma cirurgia no joelho antes de voltar a competir.

Através de sua conta no Instagram, Anderson respondeu a um fã, que questionou se ele estava bem fisicamente para voltar a lutar.

"Tenho uma operação no joelho. Devo voltar ano que vem pra terminar o contrato. Tenho mais duas lutas no contrato do UFC", escreveu Silva em seu rede social.

Maior campeão da história do peso médio (até 83.9 kg.) e considerado como um dos maiores lutadores de todos os tempos, Anderson Silva de 44 anos, não vive um grande momento na carreira. Envolvido em dois escândalos de doping, desde que quebrou a perna, em dezembro de 2013, na luta contra Chris Weidman no UFC 168, ele somou apenas uma vitória em sete apresentações.

A última vez que o Spider deixou octógono com o braço erguido foi no UFC 208, em fevereiro de 2017, quando derrotou Derek Brunson na decisão unânime. O brasileiro soma um histórico de 34 triunfos, 10 derrotas e um No Contest (luta sem resultado).