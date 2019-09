Após briga na rua, Dana White aposenta BJ Penn no UFC: 'Não luta mais aqui'

O presidente do UFC, Dana White, havia até sinalizado uma possibilidade do ex-campeão dos leves (até 70,3kg) e meio-médios (até 77kg.), BJ Penn, de 40 anos, realizar mais um combate pela organização, após o atleta ter sido derrotado em oito de suas últimas 10 apresentações. No entanto, uma briga de bar protagonizada recentemente pelo havaiano excluiu qualquer possibilidade de despedida pelo Ultimate. A declaração do ‘chefão’ foi feita em entrevista à ESPN.

"Ele não vai lutar de novo”, disse Dana com convicção. “Não é nem que tenha sido a última gota. Eu não gosto de vê-lo continuar a estender sua carreira. Mas nós temos a relação que temos e ele continua me telefonando e implorando por uma nova luta, por outra oportunidade", comentou o chefão.

Dana, que sempre mostrou muito respeito por BJ, em função de seu passado glorioso pela companhia, afirmou que ainda mantém um bom relacionamento com o havaiano, além de não desejar nada de mau ao lutador.

"É difícil para mim deixar ele chateado, mas, depois do que eu vi naquele vídeo, BH precisa focar em sua vida pessoal e se recompor antes de pensar em lutar de novo", comentou Dana.

Por fim, Dana falou que não é seu papel criticar ou apontar o caminho do sucesso para seu ex-contratado. O desejo do mandatário é apenas que Penn encontre estrutura para seguir sua vida sem maiores problemas fora do octógono ou no campo de batalha de qualquer outra companhia.

"Olha, não quero ficar aqui na TV julgando o B.J. pela sua vida ou o que quer que seja. Eu acho que todos nós sabemos o que ele precisa fazer e espero que B.J saiba o que tem que fazer. Não vou sentar aqui como se eu fosse o pai dele ou um cara que está acima dele e apontando o dedo. O que eu vi naquele vídeo foi triste. Eu amo o garoto e espero que ele recomponha sua vida", finalizou Dana.

No vídeo comentado por White, Penn aparece sendo nocauteado por um indivíduo do lado de fora de um bar. Em outra imagem, BJ aparece montado no homem, que tem a barriga no chão e sofre golpes na região da cabeça.

Penn realizou seu último combate em maio deste ano, pelo UFC 237, quando foi ao Rio de Janeiro enfrentar Clay Guida. Na oportunidade, o havaiano amargou sua sétima derrota consecutiva na carreira, que, hoje, conta com 16 vitórias, 13 derrotas e dois empates. Ex-detentor de títulos, atualmente o atleta é dono do recorde de maior série de reveses da companhia. O último triunfo de Penn aconteceu em novembro de 2010.