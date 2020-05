Após cirurgia, Anderson Silva manda recado: 'Logo estarei 100%'

Um dos maiores nomes do UFC, o brasileiro Anderson Silva foi submetido nesta quarta-feira a cirurgia no joelho direito, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em publicação nas redes sociais, ele avisou os fãs que está bem após o procedimento e prometeu retornar em breve para os octógonos.

"Terminei a cirurgia no meu joelho, estou bem. Agora é recuperar", disse Anderson Silva. O lutador de 45 anos foi submetido a um procedimento regenerativo, que só foi possível ser realizado agora graças a uma folga no calendário. "Logo, logo estarei 100% para fazer minhas duas lutas no UFC. Queria agradecer a todos os fãs do UFC, estou indo para casa", comentou.

Anderson Silva tem mais duas lutas marcadas no UFC, mas os compromissos ainda não têm data. A última participação dele nos octógonos foi em 11 de maio de 2019, quando perdeu para Jared Cannonier. O brasileiro tem apenas uma vitória nas oito últimas lutas (perdeu seis vezes e a outra terminou sem resultado).