Após polêmica racial, Tyson Fury faz sessão de sparring com o pai em praia

Campeão mundial dos peso-pesados de boxe, o inglês Tyson Fury fez uma sessão pública de sparring com o pai, John Fury, em uma praia em Morecambe Bay, no Reino Unido, onde mora. Recentemente, o boxeador esteve envolvido em uma polêmica por utilizar um termo da língua inglesa considerado ofensivo aos negros.

Fury foi à praia neste sábado ao lado do pai, e realizou uma sessão de sparring com o pai enquanto diversos fãs assistiam e gravavam o momento. O pai do lutador não se acanhou com a presença do público e fez o filho realizar uma sequência intensa de golpes. A polícia local advertiu as pessoas que mantivessem o distanciamento social enquanto assistiam a prática.

You big dosser!#morcambe 2020 Just a nice night for some training on the beach during the sunset. pic.twitter.com/cFCoKbT6L5 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 14, 2020

Brilliant to see heavyweight champion of the world @Tyson_Fury giving back to his fans by training on Morecambe beach! pic.twitter.com/ZkkAuEr3Ga — thesportsman (@TheSportsman) August 14, 2020

Fury se prepara para a próxima luta, em dezembro, que ainda não se sabe contra quem será. Pode vir a ser a terceira luta contra o norte-americano Deontay Wilder, outra estrela dos pesos-pesados no boxe. A conclusão da trilogia estava prevista para ocorrer no verão do hemisfério norte, mas foi adiada por conta da pandemia do coronavírus.

Nos últimos dias, Fury foi criticado pela imprensa inglesa por um vídeo do seu aniversário de 32 anos em que aparece repetindo a palavra 'nigga' enquanto ouvia uma música do rapper The Notorious B.I.G. Nos países de língua inglesa, o termo é considerado ofensivo quando pronunciado por uma pessoa branca, devido ao passado de preconceito racial que ela carrega.

Nem o boxeador nem seus representantes comentaram sobre a questão racial, nem sobre a ida à praia.